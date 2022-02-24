Survivor Batuhan Karacakaya kaç yaşında sevgilisi var mı? Survivor Batuhan dizileri

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Batuhan Karacakaya kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Batuhan Karacakaya dizileri hangisi, sevgilisi var mı?

Abone ol

Survivor All Star yarışmacıları arasında yer alan isimlerden biri de 2021 Survivor ünlüler takımında dikkatleri üzerine toplayan oyuncu Batuhan Karacakaya olDU. Geçtiğimiz yıl Dominik'teki mücadelesini şampiyonlukla noktalayamayan yarışmacı, bu yılın iddialı isimleri arasında yer almaktadır. Öte yandan genç oyuncunun hayatıyla ilgili ayrıntılar da merak ediliyor.

Batuhan Karacakaya kimdir: Survivor 2022 yarışmacı Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 yılında doğmuştur. 24 yaşındaki olan ve aslen İstanbullu olan Survivor Batuhan, Survivor 2021'de özellikle de su parkurlarında fark yaratmıştır.

Batuhan Karacakaya boyu-kilosu: Çocuk yaşlarda Aşk-ı Memnu ile şöhreti yakalayan Batuhan'ın akıllarda kalan görüntüsü de o şekildeydi. Ancak geçtiğimzi yıl yarışmaya dahil olmasıyla hem yakışıklı hem de fiziksel performansıyla şaşırtan Batuhan'ın boyu 1.82, kilosu ise 75'tir. Sporcu kimliğiyle öne çıkan genç oyuncu, pek çok kişiyi kızkandıracak bir görüntüye sahip.

Batuhan Karacakaya mesleği ne: Survivor 2022 yarışmacısı Batuhan Karacakaya 2018 yılında verdiği bir röportajda İngilizce mimarlık okuduğunu, babasının da mimar olduğunu, inşaat işlerine aşina olduğunu ifade etmiştir. Batuhan Karacakaya’nın bu açıklamasıyla birlikte, hangi üniversiteden mezun olduğuyla ilgili de bazı bilgilere yanıt aranmıştır. Batuhan Karacakaya Nişantaşı Üniversitesi İngilizce Mimarlık Bölümü’nden mezun olmuştur.

Batuhan Karacakaya kariyeri: Survivor Batuhan Karacakaya, reyting rekortmeni dizi Aşk-ı Memnu'da Bülent Ziyagil’i olarak tanınsa da, sonrasında birçok filmde ve dizide rol almıştır. Batuhan Karacakaya, şöhrete kavuştuğu Aşk-ı Memnu dizisinden sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde oynamıştır.

Dizinin sonlanmasıyla eğitimine ağırlık veren Survivor Batuhan Karacakaya üniversite yıllarında Diriliş Ertuğrul dizisinde de oynamıştır.

Ailesinin, eğitim konusunda hassas olduğunu söyleyen Survivor Batuhan, oyunculuğa adım attığı ilk yıllarda babası ile yaptığı bir konuşmadan da şöyle bahsediyor: “En başından beri ailem eğitimim konusunda hassas davrandı. Oyunculuk için ajansa yazıldığım dönem babam beni uyarmış, takdirlerim teşekkür olursa beni setten alacağını söylemişti.”

Batuhan Karacakaya, dizileri

*2016-2017 / Diriliş Ertuğrul (Dündar Bey)

*2011-2013 / Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

*2008-2010 / Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

*2007-2008 / Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

*2005 / Beşinci Boyut (Arif/Emre)

*2004 / Büyük Buluşma (Tunç)

Filmleri

*Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

*Dersimiz Atatürk - 2010

*Bekle Beni - 2010

*Uzun Hikâye - 2012

Survivor Batuhan Karacakaya, 2004 yılında Büyük Buluşma dizisinde Tunç karakterine, 2005 yılında Beşinci Boyut dizisinde Arif-Emre karakterine, 2007 yılında da Bıçak Sırtı dizisinde Murat Ertuğrul karakterine hayat vermiştir.

Batuhan Karacakaya, 2016 yılında ise Diriliş Ertuğrul dizisine dahil olup Dündar’ı canlandırmıştır. Diriliş Ertuğrul’daki performansıyla da dikkatleri üzerine toplayan Batuhan Karacakaya, başarısını bir üst basamağa taşımayı bilmiştir.

2010 yılında iki sinema filminde birden yer alan Survivor Batuhan, Bekle Beni ve Dersimiz Atatürk filmlerinde oynamıştır. Batuhan Karacakaya 2011 yılında, o dönem çok konuşulan sinema filmlerinden olan Aşk Tesadüfleri Sever, 2012 yılında ise ‘Uzun Hikaye’ filminde oynamıştır.

Batuhan Karacakaya, Aşk Tesadüfleri Sever filminde, başrol oyuncusu Mehmet Günsür’ün, bu filmdeki çocukluğunu canlandırmıştır. Karacakaya, Diriliş Ertuğrul dizisinde ise Engin Altan Düzyatan’ın hayat verdiği Ertuğrul Bey’in kardeşi olan Dündar’ı canlandırmıştır.



İlk oyunculuk deneyimi: Batuhan Karacakaya, yıllar önce verdiği bir röportajda ailesiyle ilgili de merak edilenleri anlatıyor. Annesinin ev hanımı olduğunu ve bir dönem menajerliğini yaptığını söyleyen Batuhan Karacakaya, babasının mimar olduğunu belirtiyor. Karacakaya, daha da şaşırtıcıyı bilgiyi, kız kardeşinden bahsederken paylaşıyor. Oyunculuk kariyerine başlamadan önce, asıl teklifin kız kardeşine geldiğini söyleyen Karacakaya, onun sarışın, mavi gözlü olduğunu ve daha da dikkat çektiğini aktarıyor. Öte yandan Batuhan Karacakaya’nın annesinin adı Gülhayat Karacakaya, babasının ismi ise Birol Karacakaya’dır.

Batuhan Karacakaya, fiziksel değişimini ise yüzmeye borçlu olduğunu belirtiyor. Batuhan Karacakaya’nın yıllar içinde yaşadığı değişim birçok kez haber sitelerine manşet olmuş ve çocukluktan çıkıp gençliğe adım atışı, ilgiyle takip edilmişti.

Survivor Batuhan, kendini kişilik olarak da vücut olarak da geliştirdiğini ifade ediyor ve dizilerde rol aldığı yıllardan itibaren yüzdüğünü bunun yanı sıra vücut geliştirme ile de ilgilendiğini, olumlu şekilde geri dönüşler alınca da bundan vazgeçmeyip devam ettiğini belirtiyor.

Batuhan Karacakaya yakışıklılığıyla ve dış görünüşüyle göz doldururken, pek kişi onun evli olup olmadığını da merak etti. 24 yaşındaki Batuhan Karacakaya’nın bilinen bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Instagram’da şu an itibariyle 200 bine yakın takipçisi bulunan Batuhan Karacakaya’nın Instagram kullanıcı adı: @karacakayaaa’dır.