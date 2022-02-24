Türkiye, Rusya Ukrayna savaşı için tavrını koydu! Ankara'dan gelen son dakika açıklama

TÜRKİYE Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısıyla ilgili tavrını netleştirdi. Ankara'daki güvenlik zirvesi sonrasında açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Türkiye, Rusya'nın saldırısı kabul edilemez dedi.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik yeni bir "özel askeri operasyon" başlatmasının ardından Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de 1 saat 50 dakika süren bir zirve gerçekleşti. Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

Zirve sonrasında Türkiye'nin net tavrını gösteren resmi açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Dışişleri'nden yapılan son dakika açıklamada "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz” denildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz. Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.”