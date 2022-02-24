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Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! Sami Boydak beraat etti

Umreye giderken 3,6 kilo altınla yakalanmıştı! Sami Boydak beraat etti

KAYSERİ'de, 2018'de FETÖ/PDY soruşturmasında 'örgüt üyeliği'nden 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve 2019'da Kayseri Erkilet Havalimanı'ndaki bagaj kontrolünde 3 kilo 600 gram altın, 40 bin ve 200 bin TL'lik senetler ile yakalanan iş insanı Sami Boydak, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti.

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Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Sami Boydak, 12 Temmuz 2018'de 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşmasında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 3 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dava Yargıtay sürecindeyken, Erkilet Havalimanı'na 19 Ocak 2019'da eşiyle umreye gitmek için gelen Sami Boydak'ın bagaj kontrolünde, 3 kilo 600 gram olan 1425 altın ele geçirildi. Ayrıca biri 40 bin TL diğeri de 200 bin TL'lik senetler de bulundu. Boydak, '5549 sayılı Suç Gelirinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçundan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Boydak, adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı kararı ile serbest bırakıldı.



5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu sonrası soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen ve ismi Erciyes Anadolu Holding olan Boydak Holding Yönetim Kurulu eski Başkanı Hacı Boydak ile eski CEO Memduh Boydak'ın kuzeni olan Sami Boydak hakkındaki iddianame, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianame kapsamında Sami Boydak hakkında, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlk duruşmada beraat
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Sami Boydak ile avukatı, duruşmada hazır bulundu. Mahkeme başkanının talimatıyla duruşma, basına kapalı oturumda gerçekleşti. İfade veren sanık Boydak, altınların kendisine ait olduğunu, hiçbir örgüte aktarımın olmadığını öne sürerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Sami Boydak'ın suç vasfı oluşmadığı gerekçesiyle 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanunu'na muhalefet'ten delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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