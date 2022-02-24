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Polonya'yı korku sardı NATO'ya acil çağrı

Polonya'yı korku sardı NATO'ya acil çağrı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi üzerine, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirme" çağrısında bulundu.

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Polonya Hükümeti Sözcüsü Piotr Muller, "NATO'nun doğu kanadının acilen güçlendirilmesi gerekiyor. Bu tür kararların şimdiden alınması gerekiyor." dedi.

Muller ayrıca, Ukrayna'daki Polonya diplomatik temsilciliklerinin "mümkün olduğu sürece" açık tutulacağını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya-Ukrayna krizinin tırmanması üzerine, Polonya'ya 3 bin ilave asker gönderilmesi talimatı vermişti.

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