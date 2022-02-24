BIST 1.890
DOLAR 14,20
EURO 16,05
ALTIN 885,21
HABER /  DÜNYA
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'saldırı' açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan 'saldırı' açıklaması

 RUSYA Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.

Abone ol

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalesine yönelik değerlendirmelere yer verildi.

Keşif verilerine göre, Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, “Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun Rusya’ya ait uçak ve zırhlı araç kayıplarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

İlgili Haberler
ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadında hareketlilik Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! Kiev'de patlama sesleri dünyadan tepki yağıyor Rusya 'Ukrayna'nın hava gücünü çökerttik' dedi Ukrayna Rus 'uçağı düşürdük' cevabı verdi Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Stoltenberg'den 'Yüz yılın savaşı' açıklaması ABD Başkanı Joe Biden'den son dakika Rusya açıklaması: Ölüm ve yıkım savaşı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 880 lirayı geçti İslam Memiş uyardı
Foto Galeri Rusya-Ukrayna krizini altın fiyatlarını uçurdu! 24 Şubat gram altın 880 lirayı geçti İslam Memiş uyardı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler)
Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler)
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! Kiev'de patlama sesleri dünyadan tepki yağıyor
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! Kiev'de patlama sesleri dünyadan tepki yağıyor
İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı-2022 nasıl yapılır?
İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı-2022 nasıl yapılır?
19 günlük bebek koronavirüse yakalandı
19 günlük bebek koronavirüse yakalandı
Rusya Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını patlattı! Bu savaş herkesi yakacak
Rusya Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını patlattı! Bu savaş herkesi yakacak
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ukrayna Rusya savaşı için flaş açıklama! Montrö'yü uygulayın bedeli ağır olur
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ukrayna Rusya savaşı için flaş açıklama! Montrö'yü uygulayın bedeli ağır olur
Akkuyu Nükleer'de doğru bilinen yanlışlar! En yetkili isim konuştu
Akkuyu Nükleer'de doğru bilinen yanlışlar! En yetkili isim konuştu
Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Stoltenberg'den 'Yüz yılın savaşı' açıklaması
Üçüncü Dünya Savaşı mı başlıyor? Stoltenberg'den 'Yüz yılın savaşı' açıklaması
Din görevlilerinden Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet
Din görevlilerinden Kur'an kursuna gidemeyen meslek grupları için mobil hizmet
Sedat Peker Kırmızı Bülten sonrası konuştu! Türkiye'ye iade edilirse ne yapacak?
Sedat Peker Kırmızı Bülten sonrası konuştu! Türkiye'ye iade edilirse ne yapacak?