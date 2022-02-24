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Küstah Rus gazeteciden çirkin paylaşım! 'Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum'

Küstah Rus gazeteciden çirkin paylaşım! 'Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum'

DAHA önce canlı yayında "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum" diyen Rus gazeteci Margarita Simonyan, "Bu standart bir geçit töreni provası. Sadece bu yıl geçit törenini Kiev'de düzenlemeye karar verdiler" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine Rus askerlerinin girdiğini ilan etmesinin ardından tüm dünyanın gözü kulağı tamamıyla Ukrayna'da yaşanılacaklara döndü. Rusya'nın işgal kararı, batılı ülkeler tarafından sert kınama mesajlarıyla karşılandı.

Öte yandan Rus gazeteci Margarita Simonyan'ın işgal için Rusya'nın harekete geçmesi hakkında kendi sosyal medya hesabından yaptığı çirkin paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Simonyan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu standart bir geçit töreni provası. Sadece bu yıl geçit törenini Kiev'de düzenlemeye karar verdiler."


Türkiye ile ilgili skandal açıklamalar yapmıştı
Gazeteci Simonyan, daha önce de Türkiye'ye yönelik benzer sözler sarf etmiş ve tepki çekmişti. Simonyan, 3 Ekim 2021 tarihinde Rus devlet televizyonu Rossiya-1 kanalı canlı yayınında "Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum. Utanç verici Kars Antlaşmasına kadar buralar, Rusya'ya aitti… Ben emperyal Rus bilincine sahip bir insanım. Daha önce Rusya'ya ait olan her şeyi geri almak isterdim (!). Daha da utanç verici olan Brest-Litovsk Anlaşması'na göre verilenleri de… O zaman ülkemizin nüfusunun yüzde 30'unu ve büyük toprak parçamızı başkalarına verdik. Ağrı Dağı, Ermenistan'ın ana sembolüdür." demişti.

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