BIST 1.844
DOLAR 14,50
EURO 16,30
ALTIN 910,59
HABER /  GÜNCEL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği

Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy 52 yaşında ve aslen İstanbullu ve Alman lisesi mezunudur. Pervin Ersoy ile evli olan Mehmet Ersoy'un Mehmet Reşat ve Aslan Can adında iki oğlu vardır. Mehmet Ersoy ayrıca ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy kimdir aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kimdir soruları merak konusu oldu. İşte Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un şirketleri, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler

Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Ersoy kimdir aslen nereli? Mehmet Ersoy'un şirketleri, eşi ve çocukları hakkında merak edilenler:

1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.  Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy'un eşinin ismi ise Pervin Ersoy'dur. Mehmet Ersoy ile eşinin iki çocukları var. Büyük oğullarının ismi Mehmet Reşat, küçük oğullarının adı Aslan Can. Mehmet

1968 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ersoy, Alman Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme...

1968 doğumlu Mehmet Ersoy, ETS Tur ve Maxxroyal otellerin sahibidir.  Mehmet Ersoy'un ikiz kardeşinin ismi ise Murat Ersoy'dur. Atlasjet ve Voyage Turizm de Ersoy kardeşlere aittir. Mehmet Ersoy'un eşinin ismi ise Pervin Ersoy'dur.

Mehmet Ersoy ile eşinin iki çocukları var. Büyük oğullarının ismi Mehmet Reşat, küçük oğullarının adı Aslan Can.

Mehmet Ersoy nereli : 1968 İstanbul doğumlu olan Mehmet Ersoy, Alman Lisesi mezunu. İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü bitiren Mehmet Ersoy, ilk olarak ETS Tur'u kurdu. 1999 yılı sonunda otelciliğe geçen Mehmet Ersoy ile ikiz kardeşi Max Royal ve Voyage Turizm ile sektörde etkili oldular.

Mehmet Ersoy'un eşi Pervin Ersoy medyanın eski yüzlerinden biri. Show TV kanalında uzun yıllar çalışan Pervin Ersoy, Günaydın Türkiye programını sunmuştu. Pervin Ersoy verdiği bir röportajda kendisini şu şekilde anlatıyor: 

-İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Halka İlişkiler masterı yaptım sonrasında. Ama tüm üniversite sezonu boyunca çalışma hayatım vardı. Birçok televizyon kanalı ile çalıştım. Yıllarca Show TV'de çalıştım.Orada Günaydın Türkiye adlı bir programım vardı.Yıllarca o programı yürüttüm. Çocuklara yönelik Street Fighter adlı bir programım vardı o programı sundum. Daha sonrasında kendi işim olan halkla ilişkiler işimi yapmak istedim. Daha sonra eşimin firması ETS Tur ile çalışmaya başladım. Halen daha eşimle birlikte iş hayatında beraberiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Erbakan'ı mezarı başında anan Sarıgül: 28 Şubat’ın perde arkasını anlatacağız
Erbakan'ı mezarı başında anan Sarıgül: 28 Şubat’ın perde arkasını anlatacağız
Almanya'nın Rusya'ya yaptığı teklif kabul edilmedi: Bedeli ağır olur
Almanya'nın Rusya'ya yaptığı teklif kabul edilmedi: Bedeli ağır olur
Rusya: Geri çekilen Ukrayna kuvvetlerini vurmayacağız
Rusya: Geri çekilen Ukrayna kuvvetlerini vurmayacağız
Çin savaş gemileri Tayvan karasularına giriş yaptı
Çin savaş gemileri Tayvan karasularına giriş yaptı
Minsk anlaşması nedir Rusya Ukrayna Minsk anlaşması savaşını bitirir mi?
Minsk anlaşması nedir Rusya Ukrayna Minsk anlaşması savaşını bitirir mi?
Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler)
Slavia Prag Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler)
Rusya 'Ukrayna'nın hava gücünü çökerttik' dedi Ukrayna Rus 'uçağı düşürdük' cevabı verdi
Rusya 'Ukrayna'nın hava gücünü çökerttik' dedi Ukrayna Rus 'uçağı düşürdük' cevabı verdi
İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı-2022 nasıl yapılır?
İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı-2022 nasıl yapılır?
19 günlük bebek koronavirüse yakalandı
19 günlük bebek koronavirüse yakalandı
Aldattığını düşündüğü karısına dehşeti yaşattı çocuklarının gözü önünde
Aldattığını düşündüğü karısına dehşeti yaşattı çocuklarının gözü önünde