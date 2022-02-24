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Rusya işgali petrolü vurdu! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor

Rusya işgali petrolü vurdu! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası petrol fiyatları zirveye çıktı. Buna dolardaki yükseliş de eklenince benzin ve motorine 1 liranın üzerinde zam yapılması gündeme geldi.

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Korkulan oldu, Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Kuzey Karadeniz'de yaşanan son gelişmeler sonrası dolar 14.2 TL, euro ise 16 TL seviyesini aştı. Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, akaryakıt fiyatlarının mevcut durumdan etkileneceğini ve yarın gece itibarıyla benzine ve motorine büyük zam yapılacağını duyurdu.

Benzine yarın gece 1.2 ile 1.60 TL arası zam
Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin akaryakıtı oldukça olumsuz etkileyeceğini belirten Doç. Dr. Oğuz Demir, Kuzey Karadeniz'deki olağanüstü durumun akaryakıt sektörüne yarın itibarıyla yansıyacağına dikkat çekti. Oğuz Demir, benzine yarın gece itibarıyla 1,20-1,60 TL arasında, motorine pazartesi gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 TL'nin üzerinde zam geleceğini açıkladı.

Motorine 1 TL'nin üzerinde zam
Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir, ''Sürekli benzin sorusu geliyor.. Mevcut durumda Cuma geceden geçerli olmak üze re 1,20-1,60 TL arasında bir zam muhtemel.. Motorinde 1 TL'nin üzerinde ve ptesi geceden geçerli olacak şekilde.. Olağanüstü bir durum var ve etkileri oldukça olumsuz. Umarım bir an evvel sona erer.'' ifadelerini kullandı.

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