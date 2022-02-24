BIST 1.841
DOLAR 14,53
EURO 16,38
ALTIN 912,99
HABER /  GÜNCEL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

İstanbul Havalimanı'nda Ruslar ve Ukraynalıların tedirgin bekleyişi: Açız, su içmek istiyoruz

İstanbul Havalimanı'nda Ruslar ve Ukraynalıların tedirgin bekleyişi: Açız, su içmek istiyoruz

Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırısının ardından hava sahaları kapanan iki ülke vatandaşları İstanbul Havalimanı’nda beklemeye devam ediyor. Ukraynalı Ruslan Lomovytskyi, “Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip, oradan Kiev'e gitmeyeceğiz çalışacağız” dedi.

Abone ol

Bugün sabah saatlerinde Rus birliklerinin Ukrayna’ya girmesinin ardından havayolu şirketleri bu iki ülkeye uçuşlarını durdurdu. Tatil için Türkiye’ye gelen ve dönecekleri gün savaş nedeniyle uçuşları iptal olan Ukraynalı ve Rus yolcular ise İstanbul Havalimanı’nda beklemeye devam ediyor. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştıklarını ancak bilgi alamadığını söyleyen Ukraynalı Anna Shcherbakova, “Ukrayna ve Rusya hava sahası kapalı. Biz bundan dolayı burada kaldık. Uçuşumuzun iptal edilmesinden dolayı sıkıntı yaşıyoruz." ifadelerini kullandıç

Shcherbakova "Açız, su içmek istiyoruz. Çocuklar da var yanımızda. Tatil için buraya gelmiştik annem ve anneannemle. Anneannemin ilk uluslararası uçuşu. Şimdi buradayız ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Rusya hükümetinin bizim için bir şeyler yapmasını umuyoruz ve ülkemize dönebiliriz. Burada kalmak istemiyoruz. Herhangi bir bilgi alamadık. Hava yolu temsilcisinden bilgi almaya çalıştık ancak herhangi bir bilgi alamadık. Lütfen bizim gibi Rus turistlere evlerine dönmeleri için yardım edin” dedi.



“Savaş çok kötü”
Hava sahası kapalı olduğu için Polonya üzerinden trenle ülkelerine gitmeyi düşündüklerini söyleyen Ruslan Lomovytskyi, “Uçuşumuz iptal edildi. Rusya bizim ülkemize saldırdı. Bu nedenle burada kaldık. Bilet değişikliği yapıp Polonya'ya gitmeye çalışıyoruz. Varşova'ya gidip, oradan Kiev'e gitmeyeceğiz çalışacağız. Varşova'dan bulabilirsek tren, otobüsle Kiev'e gideceğiz. Bir gün otelde kalıp yarın Polonya'ya gideceğiz. Akrabalarımızla konuştuk. Durum şimdilik normal, panik yok. Sabah saatlerinde durum çok kötüydü. Savaş çok kötü. 7 yıl Kiev'de yaşadım. Donbas yakınlarında bir kentte doğdum, Rus saldırıları nedeniyle Kiev'e taşındık. Savaş yine başladı” diye konuştu.



"Çok sayıda insan Kiev'i terk etti"
Çok sayıda insanın Kiev’i terk ettiğini söyleyen Yelyzaveta Lomovytska ise “Çok sayıda insan Kiev'i terk etti. Saat 5'te sakin değildi. Her şeyin sakinleşmesini ve normale dönmesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı Ukrayna’daki Türkler sığınaklara koştu: Uyuyan insanların üzerine bomba attılar, hareket edemiyoruz İstanbul’da Ukraynalılar konsolosluğa akın etti: Herkes korkuyor, Annemi Türkiye’ye getirmek istiyorum Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den sıcak çağrı! Hitler hatırlatması Rusya: Geri çekilen Ukrayna kuvvetlerini vurmayacağız Ukrayna'da döviz işlemleri durduruldu! Yabancı parayla işlem yasaklandı Yerel paraya sınır getirildi ABD askerleri Ukrayna sınırında! Doğu kanadında hareketlilik
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Simpsonlar Rusya Ukrayna krizini bildi kehanetler tüyler ürpertti! Dünya hayrete düştü
Foto Galeri Simpsonlar Rusya Ukrayna krizini bildi kehanetler tüyler ürpertti! Dünya hayrete düştü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya işgali petrolü vurdu! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor
Rusya işgali petrolü vurdu! Benzin ve motorine çok büyük zam geliyor
Polonya'yı korku sardı NATO'ya acil çağrı
Polonya'yı korku sardı NATO'ya acil çağrı
Panik yaratan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Panik yaratan deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'dan Rusya'ya tepki
Manchester City'nin Ukraynalı yıldızı Zinchenko'dan Rusya'ya tepki
Cem Gürdeniz'den Montro bildirisi savunması: Masum bir metnin basın açıklaması olarak gördüm
Cem Gürdeniz'den Montro bildirisi savunması: Masum bir metnin basın açıklaması olarak gördüm
Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği
Mehmet Nuri Ersoy aslen nereli kaç yaşında eşi Pervin Ersoy kimdir mesleği
Erbakan'ı mezarı başında anan Sarıgül: 28 Şubat’ın perde arkasını anlatacağız
Erbakan'ı mezarı başında anan Sarıgül: 28 Şubat’ın perde arkasını anlatacağız
Almanya'nın Rusya'ya yaptığı teklif kabul edilmedi: Bedeli ağır olur
Almanya'nın Rusya'ya yaptığı teklif kabul edilmedi: Bedeli ağır olur
Küstah Rus gazeteciden çirkin paylaşım! 'Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum'
Küstah Rus gazeteciden çirkin paylaşım! 'Kars ve Ağrı Dağı'nın Rusya'ya geri dönmesini istiyorum'
Rusya: Geri çekilen Ukrayna kuvvetlerini vurmayacağız
Rusya: Geri çekilen Ukrayna kuvvetlerini vurmayacağız