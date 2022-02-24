Ukrayna'da döviz işlemleri durduruldu! Yabancı parayla işlem yasaklandı Yerel paraya sınır getirildi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Ukrayna sermaye kontrolü kararı aldı. Ukrayna Merkez Bankası döviz piyasasındaki işlemleri durdurdu. Ülkede döviz çekimi yasaklandı. Banka döviz kurunu da 24 Şubat kuruyla sabitleme kararı aldı. Banka, mevduatlardan nakit çekişini de günlük 100 bin grivnayla sınırladı. Ukrayna halkı marketlere akın etti...