Ukrayna'da döviz işlemleri durduruldu! Yabancı parayla işlem yasaklandı Yerel paraya sınır getirildi
RUSYA'nın işgaline uğrayan Ukrayna'da Merkez Bankası döviz piyasası işlemlerini durdurdu. Bankalardan yerel para cinsi mevduat çekimine de limit getirildi. Halk marketlere akın etti...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik harekatının ardından Ukrayna sermaye kontrolü kararı aldı. Ukrayna Merkez Bankası döviz piyasasındaki işlemleri durdurdu. Ülkede döviz çekimi yasaklandı. Banka döviz kurunu da 24 Şubat kuruyla sabitleme kararı aldı. Banka, mevduatlardan nakit çekişini de günlük 100 bin grivnayla sınırladı. Ukrayna halkı marketlere akın etti...
Ukrayna Merkez Bankası döviz piyasasındaki işlemleri durdurdu. Ülkede döviz çekimi yasaklandı. Banka döviz kurunu da 24 Şubat kuruyla sabitleme kararı aldı.
Banka, mevduatlardan nakit çekişini de günlük 100 bin grivnayla sınırladı. Bunun üzerine bankalarda ve ATM'lerde uzun kuyruklar oluştu.
Ukrayna halkı marketlere akın etti...