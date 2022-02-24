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İstanbul’da Ukraynalılar konsolosluğa akın etti: Herkes korkuyor, Annemi Türkiye’ye getirmek istiyorum

RUSYA’nın Ukrayna’ya karşı sabah saatlerinde başlattığı saldırıların ardından İstanbul’da yaşayan bazı Ukraynalılar, yakınlarından bilgi almak için soluğu Bakırköy’deki Ukrayna Konsolosluğu’nun önünde aldı.

Rusya, bu sabah erken saatlerde Ukrayna’ya saldırı başlattı. Yaşanan durumun ardından İstanbul’da yaşayan Ukraynalı bazı vatandaşlar soluğu Bakırköy Florya’da bulunan Ukrayna Konsolosluğu’nun önünde aldı. Konsolosluğa gelen Ukraynalılar, ülkelerinde yaşanan durumla ilgili bilgi alıp, orada yaşayan yakınlarını Türkiye’ye getirebilmenin yollarını arıyor.

Eşiyle birlikte konsolosluk önüne gelen Elana İleri, ailesinin ve dostlarının Kharkiv’de yaşadığını ve şu an için büyük bir korku yaşadıklarını belirterek, “Dostlarım, arkadaşlarım orada Kharkiv kentinde yaşıyor. Orada bulunan herkes korkuyor, kimse ne olacağını bilmiyor. Savaş başladı. Bazı vatandaşlar orada bodrumda şu an, çünkü Kharkiv’e yönelik çok yoğun saldırı var. Annemi Türkiye’ye getirmek istiyorum ama şu an gelemiyor. Çünkü evini bırakmak istemiyor. Orada hırsızlıkta çok fazla yaşanıyor” diye konuştu.

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