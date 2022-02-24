Rusya Ukrayna'daki Bayraktan SİHA üssünü vurdu bu görüntüyü bir Ukraynalı çekti
UKRAYNA'dan gelen son dakika haberini Rus ajansı geçti. Habere göre Bayraktar grubunun Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu. Ukraynalı bir görgü tanığı olay yerinden görüntü geçti
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal emrinin ardından başlayan Savaş, Bayraktar Teknoloji'nin Ukrayna'daki SİHA Üssü'ne sıçradı. Rus haber ajansı Interfax, Bayraktar'ın Donbass'daki üssü vurulduğu haberini görgü tanıklarına dayandırarak paylaştı.
İddialara göre birkaç Bayraktar TB2 SİHA düşürüldü. Türkiye ile Ukrayna arasında SİHA anlaşmaları yapılmıştı. 27 saat havada kalabilen Bayraktar TB2 SİHA’ları Ukrayna ordusuna verilmişti.