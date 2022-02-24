Rusya bombaladı Ukranyalılar askerlik şubelerine akın etti! Kiev'de gönüllü askerlik kuyruğu

Gönüllü Ukraynalılar, orduya katılmak üzere askerlik şubelerinde yoğunluğa neden oldu.

Haftalardır karşılıklı açıklamalarla tırmanan Moskova-Kiev gerilimi, Rus ordusunun Donbas'a yönelik harekat başlatmasıyla yeni bir boyut kazandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel askeri operasyon düzenlemeye karar verdim." dedi. Moskova yönetiminin hamlesinin ardından Ukrayna sokaklarındaki hareketlilik artmaya başladı. Daha önceki ifadelerinde Rusya'ya karşı direneceklerini ve topraklarını savunacaklarını söyleyen Ukraynalılar, orduya katılmak için başvuruda bulundu.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, 40 yaş üstü Ukrayna vatandaşlarının, başkent Kiev'deki askerlik şubeleri önünde yoğunluk oluşturduğu görüldü. Çok sayıda Ukraynalı, ellerindeki belgelerle birlikte orduda gönüllü olarak görev almak istediklerini belirtti.