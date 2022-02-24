Sokak ortasında topluca dua eden Ukraynalıların görüntüsü yankı uyandırdı
Rusya Ukrayna'yı işgale başladı. Ukrayna'dan gelen korkutucu haberler gelmeye devam ederken, Harkiv'de çaresiz Ukraynanıların topluca dua etmesine ilişkin görüntüler olay oldu.
Dünya diken üstünde Moskova-Kiev arasındaki çatışmaları takip ediyor. Bölgeden dehşete düşüren görüntüler geliyor. Saldırı haberini alan Ukraynalılar sokak ortasında topluca dua etmeye başladı.
Görüntüler saldırı altındaki Harkiv kentinden. CNN International tarafından ekrana getirilen o anlar büyük yankı uyandırdı.