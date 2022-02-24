Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy 'Kanınızı istiyoruz' deyip herkese silah dağıttı

UKRAYNA Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yaptığı son dakika açıklamasında halkı savaşa davet etti. Herkese silah dağıtılması kararı alan Zelenski 'Devletinizi savunmak için hazır olun, kanınıza ihtiyacımız var' dedi.

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Ukrayna lideri Vladimir Zelenski, yaptığı son açıklamasında bu tarihin dönüm noktası olduğuna dikkat çekerek tüm halkı desteğe çağırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski şunları söyledi:

-Ordu ağır saldırılarla karşı karşıya. Düşman bize zarar vermeye çalışıyor. Hava saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Bence yalnızca bu değil biz savunma silahları kullanıyoruz kendi egemenliğimizi savunabilmek için. Ukrayna'nın her vatandaşı halkımızın geleceğini belirleyecek.

Ukraynalıları ordumuza katılmaya çağırıyorum. Ülkemizi savunmak için kanınıza ihtiyacımız var.

-Bu sabah tarihe yazıldı. Biz Rusya ile diplomatik ilişkilerimizde sıkıntıyı gördük. Ukraynalılara göre bağımsızlığımız en önemli değer. Rusya devletimize saldırdı. Bu Almanya'nın ikinci Dünya Savaşı'nda yaptıklarına bile benzemiyor. 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası gibi saldırdılar. Bugünden itibaren Rusya kötücül olarak anılacaktır.

-"Düşman çok zayiat aldı. Ukrayna kuzeyden ve güneyden saldırıya uğruyor. Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek. Askeri tecrübesi olan herkes gidip karakollara rapor vermeli. Eski askerlere çağrı yapıyoruz; herkes elinden geleni yapsın.

Sabahtan beri askerlerimiz ardında yaralananlar oldu. Kan bağışına ihtiyacımız var. Gelin kan verin. Toplum için çalışın, hepimiz için çalışın, her çalışan bize mal ve hizmet sağlamaya devam etmeli."