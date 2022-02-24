Rusya vuruyor Ukrayna cehennemi yaşıyor! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi
RUSYA, Ukrayna'yı vurdu bölgeden acı haber ve fotoğraflar gelmeye başladı. Ukrayna, saldırılarda şimdiye kadar 7 sivilin öldüğünü onlarcasının yaralandığını duyurdu. Rus güçleri ise öldürülen Rus askerlering örüntülerini paylaşıyor...
Rusya'nın Ukrayna'yı karadan ve havadan işgale başlamasının ardından bölgeden acı haberler gelmeye başladı. Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında ez 7 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında Harkiv kentinde düzenlenen bir hava saldırısı sonrası, sivillerden yaralanan ve hayatını kaybedenler oldu.
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Gelen görüntüler yürekleri sızlatırken, Rusya'dan da tüyler ürperten görüntüler geldi.
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Rus yanlıları öldürülmüş onlarca Ukrayna askerinin görüntülerini paylaştı.
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