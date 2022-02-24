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İsrail'den Rusya'ya kınama!

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail'den Rusya'ya kınama!

 İSRAİL Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini "dünya düzenine yönelik büyük bir saldırı" şeklinde nitelendirerek kınadı.

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Lapid, Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini değerlendirdi. İsrailli Bakan, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya düzenine yönelik büyük bir saldırıdır. İsrail, Ukrayna halkına yardım etmeye hazır." dedi. Lapid, şöyle devam etti:

"Savaşlar, ihtilafların çözümünde doğru yol değildir. Bunu (saldırıları) durdurabilir ve barışçıl çözüm için müzakere masasına geri dönebiliriz. İsrail'in uzun zamandır hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ve derin ilişkileri var. İki ülkede de on binlerce İsrail vatandaşı, yüzbinlerce de Yahudi yaşıyor. Onları korumak bizim en büyük önceliğimizdir."

 İsrail vatandaşlarına "kara yoluyla ülkeyi terk etmeleri" çağrısı
Bu hafta başında Kiev'deki İsrail Büyükelçiliğinin tahliye edilerek Polonya sınırına yakın Lviv kentine taşıma emri verdiğini hatırlatan Lapid, şunları kaydetti:

"Tüm İsrail vatandaşlarına Ukrayna'yı terk etmeleri ve hala yollar açıkken sınırdan geçmeleri çağrısı yapıyorum."

İsrail'den Rusya'ya kınama
Öte yandan Lapid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da benzer açıklamalarda bulanarak, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini kınadıklarını bildirdi.

Lapid, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı uluslararası düzenin ciddi bir ihlalidir. İsrail saldırıyı kınıyor." ifadelerini kullandı.

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