Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında aslen nereli Survivor Barış sevgilisi kimdir?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Barış Murat Yağcı kimdir, kaç yaşında aslen nereli? Barış Murat Yağcı sevgilisi var mı?

Survivor 2022 yarışmasında ünlüler takımında yarışan Barış Murat Yağcı, atletik yapısı, hırslı ve başarılı performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991, İzmir doğumlu, Türk manken, sporcu oyuncu ve şarkıcıdır. 2020 yılında Survivor'a katıldı ve ikinci oldu.

Barış Murat Yağcı Hayatı ve kariyeri

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Efes Pilsen Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı, ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı.

2014 yılında yayımlanan Figüran adlı sinema filminde Pelin Şafak'ın arkadaşı olarak rol aldı. 2015 yılında yayımlanan Kiralık Aşk adlı dizide Eymen karakterini, 2017 yılında yayımlanan Şevkat Yerimdar adlı dizide ise Bora karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayımlanan Sosyetik Gelin adlı televizyon filminde Demir karakterini canlandırdı.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasına katıldı ve ikinci olarak bitirdi.

Barış Murat Yağcı boyu-kilosu: 1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.

Barış Murat Yağcı mesleği nedir: Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan “Kocamın Ailesi” ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak “Şevkat Yerimdar” dizisinde “Bora” karakterini canlandırmıştır.

Tv Yarışma Programı:

Survivor (Kendisi, 2020)



Rol Aldığı Tv Filmleri:

*Sosyetik Gelin (Demir, 2018)

Rol Aldığı Diziler:

*Sevkat Yerimdar (Bora, 2017-2018)

*Kiralık Aşk (Eymen, 2015)

*Kocamın Ailesi (Akın, 2014)

Rol Aldığı Sinema Filmleri:

Figüran (Pelin Şafak’ın arkadaşı, Sinema Filmi 2014)