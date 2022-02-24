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ABD'den çok net Ukrayna açıklaması: Rusya ile savaş...

ABD'den çok net Ukrayna açıklaması: Rusya ile savaş...

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, "ABD Rusya’yla savaş istemediği konusunda çok açık oldu. Ukrayna’ya asker göndermedik. Böyle bir planımız da yok ancak ABD NATO müttefikleriyle birlikte NATO’nun doğu ve güneydoğu kanadını güçlendirme adımları attı. " dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried, NTV'ye özel açıklamalarda bulundu.  Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Donfried, "ABD, Rusya ile savaş istemiyor" dedi. 

Putin'in ittifakı bölmeye çalıştığını belirten Donfried, "ABD'nin müttefikleriyle işbirliği Putin'i şaşırttı" şeklinde konuştu. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, "Rusya saldırılarını artırırsa daha büyük yaptırımlarımız bekliyor" ifadelerini kullandı.

"ABD Ukrayna’ya asker göndermeyecek"
ABD Rusya’yla savaş istemediği konusunda çok açık oldu. Ukrayna’ya asker göndermedik. Böyle bir planımız da yok ancak ABD NATO müttefikleriyle birlikte NATO’nun doğu ve güneydoğu kanadını güçlendirme adımları attı. Hassas bu bölgenin güçlendirilmesi konusunda yeni adımlar da atılacak. NATO açıkça belirtti ki Ukrayna’yı işgal edecek olursa sınırlarındaki NATO varlığı daha da artacaktır.

"NATO bir savunma ittifakıdır"
ABD Ukrayna’ya asker göndermeyecek. Daha önce Ukrayna’da hiç muharip Amerikan askeri olmadı ve Ukrayna’ya verdiğimiz savunma desteği silah yardımını içeriyor. Ukrayna’da şimdiye kadar bulunmuş olan askerler de muharip birlikler değil sadece eğitmenlerdi. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü Rus tarafından sınırlarındaki bir NATO tehdidinden bahsediliyor. NATO bir savunma ittifakıdır. Burada saldırgan tarafın Rusya olduğunu net biçimde görmemiz gerekiyor. Ukrayna’yı sindirmeye çalışan saldırganlıkta bulunan Rusya’dır. 2014’te oduğu gibi bugün de açıkça görüyoruz. Bu sebeple gerçekleri net biçimde ortaya koymamız önemli.

Rusya ve Putin şunu anlamalı.. Saldırganlığı artıracak olursanız ABD müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte uygulandığı taktirde Rusya’ya muazzam sonuçlar doğrabilecek bir yaptırım paketini devreye sokarız. Buradaki güç amerika birleşik devletierinin Türkiye gibi nato müttefikleri, AB gibi ortaklarıyla bu karşılığı birlikte hazırlaması. Bu birlik ve bütünlüğün Putin’i şaşırttığını düşünüyorum. Çünkü sürekli bizi bölmeye çalışıyordu ancak ABD ile müttefik ve ortaklarının tek ses olarak yaptrıımlar uyguladığını görüyoruz. Dün ve ondan önceki gün Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladık. bankacılık yaptırımları, kamu borcuna yönelik yaptırımlar ve Putin’in yakın çevresine yönelik yaptırımlar duyurduk. Bu yaptırımlar 2014’de düşündüğümüz yaptırımlar değildi. Rusya saldırganlığını artırırsa hazırda daha büyük ve etkili yaptırımlarımız da uygulanmaya hazır olarak bekliyor. Rusya yine de aynı saldırganlığı sürdürecek olursa ağır bir bedeli olacaktır.

Türkiye’nin Ukrayna’ya desteğini ve işbirliğini büyük memnuniyetler karşılıyoruz. Türkiye hem Ukrayna ve Rusya ile ilişkilerini Minsk anlaşmasının uygulanmasını sağlamak için kullanmak amacıyla geçmişte de kullandı.

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