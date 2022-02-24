Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenlik zirvesi sonrası Rusya mesajı: Kabul edilemez!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı harekat sonrasında Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi'ni acil topladı. Zirve 1 saat 50 dakika sürdü. Zirve sonrası yapılan açıklamada Rusya'nın yaptığının kabul edilemez olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvesi sonrası son dakika açıklamalarda bulundu.

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RUSYA'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekat sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Zirvesi toplantı kararı aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ele alındığı zirve, 1 saat 50 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve sonrası Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum.

-Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim

-Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz.

-Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız.

-Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde Trakya Bölgesi'yle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir. Hiçbir Türk vatandaşını kendini dışlanmış, hele hele aşağılanmış hissedemez. Ana vatan, Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile de telefonla görüştü.

Zirve sonrası resmi açıklama yapıldı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirvede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ele alındı.

Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Bölge ve dünya güvenliğine de tehdit oluşturan bu saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdinde bulunulabilecek girişimlerin değerlendirildiği zirvede, Türkiye’nin Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.