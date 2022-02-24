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Bayraktar'ın Ukrayna'daki SİHA üssü vuruldu! Rusya ajansı son dakika geçti

RUSYA, Selçuk Bayraktar'ın sahibi olduğu Bayraktar Teknoloji'nin SİHA Üssü'nü vurdu. Son dakika haberini Rus resmi haber ajansı duyurdu...

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'yı işgal emrinin ardından başlayan Savaş, Bayraktar Teknoloji'nin Ukrayna'daki SİHA Üssü'ne sıçradı. Rus haber ajansı Interfax, Bayraktar'ın Donbass'daki üssünün vurulduğunu duyurdu. Son dakika gelişmesi olarak verilen haber görgü tanıklarına dayandırılarak paylaşıldı.

İddialara göre birkaç Bayraktar TB2 SİHA da düşürüldü. Türkiye ile Ukrayna arasında SİHA anlaşmaları yapılmıştı. 27 saat havada kalabilen Bayraktar TB2 SİHA’ları Ukrayna ordusuna verilmişti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kasım ayında Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşmıştı. 

Bayraktar SİHA'lar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın Bayraktar Teknoloji şirketine ait... Selçuk Bayraktar saldırı iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

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