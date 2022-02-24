Gizem Memiç kaç yaşında aslen nereli Survivor Gizem sevgilisi kimdir?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Gizem Memiç kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?

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Survivor 2022 All Star Gizem Memiç kimdir? Yeni yedek yarışmacı Gizem Memiç kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor Gizem hangi yıl yarışmıştı? Survivor Gizem hangi takıma gidecek, Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte bilgiler...

Gizem Memiç kimdir: Gizem Memiç (d. 16 Mayıs 1990, Gaziantep), Türk model ve güzellik kraliçesi. 1 Nisan 2010 tarihinde Miss Turkey seçilmiştir. Tacını bir önceki yılın kraliçesi Miss Turkey 2009 Ebru Şam'dan aldı. Türkiye'yi hem Miss World Dünya Güzellik Yarışması'nda hem de Miss Universe Kâinat Güzellik Yarışması'nda temsil etti.

Bilkent Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunudur.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında Gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın 115. gününde adaya veda ederek Survivor 2016'da 10. oldu.

Miss Universe 2010

Gizem Memiç, dünyanın en prestijli güzellik yarışması organizasyonu olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi 23 Ağustos 2010 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinin Las Vegas şehrinde temsil etti.

Miss World 2010

2010 yılında Türkiye'nin Dünya Güzellik Yarışmasındaki resmi temsilcisi olan Memiç, Çin'in Sanya kentinde yarıştı. 19 Ekim'de en iyi 40 finalistin içine girdikten sonra 22 Ekim 2010 tarihinde en iyi 20 finalist içinde yerini aldı.

Ticari Projeleri

Miss Turkey 2010 unvan sahibi olarak Amerika'da Carl's Jr. ve onun ortak şirketi Hardee's restoranlarının televizyon reklamında oynadı. Reklam, İngilizcede hem "Türkiye" hem de "hindi" sözcüklerinin karşılığı olan "turkey" sözcüğüne gönderme yapıyordu. Memiç, reklamda, beş yüz kalorinin altında olan hindili sandvici (turkey sandwich) yerken podyumda bikiniyle yürüyordu.

Katıldığı Yarışmalar

2016 - Survivor Ünlüler-Gönüllüler

2022 - Survivor All Star