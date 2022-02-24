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Pervin Ersoy korumasına çantasını taşıttı! Mehmet Nuri Ersoy'un eşine tepki yağdı

Pervin Ersoy korumasına çantasını taşıttı! Mehmet Nuri Ersoy'un eşine tepki yağdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy paylaştığı fotoğrafla tepki çekti. Kahramanmaraş ziyaretinde kadın korumasına şemsiye ve çantasını taşıtan Pervin Ersoy, bu görselleri de hesabından paylaştı. Korumasını 'hizmetçi' gibi kullandığı eleştirileri gelince Pervin Ersoy fotoğrafları sildi.

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 2019 yılında hizmetçisine elini öptürüp 100 dolar verdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaşmıştı ve ardından da büyük tepki çekmişti. Bu olay hafızalarda tazeliğini korurken Pervin Ersoy tepki çeken bir olaya daha imza attı.

Sosyal medya hesabından Maraş gezisini paylaştı. Gezide Pervin Ersoy'un çantasını kadın korumasına taşıttığı ve ona şemsiye tutturduğu fark edilince fotoğraflara tepki yağdı. 

Pervin Ersoy tepkiler üzerine paylaşımlarının hepsini sildi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine de 'fareler' diyerek tepki gösterdi. Pervin Ersoy kendisini eleştirenlere "Ayy bitmiyorsunuz ben tek siz her fare deliğinden çıkıyorsunuz, haydi öğlen molası bitti dağılın. İşiniz gücünüz yok sanırım hep klavye başında tüm gün millete laf yetiştirin" yanıtını verdi. 

Hizmetçiye 100 dolar

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 2019 yılında hizmetçisine elini öptürüp 100 dolar verdiği fotoğrafı Instagram hesabında paylaşmıştı ve ardından da büyük tepki çekmişti.

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