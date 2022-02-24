24 Şubat gram altın 900 lirayı aştı! İslam Memiş daha yükselecek deyip yeni rakamı açıkladı 'sakın almayın'

Altın fiyatları hızla yükselişini sürdürürken yatırımcının ise kafası karışık... Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü. Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti. Alım yapılır mı? Yükseliş devam edecek mi? İşte İslam Memiş'in yaptığı son açıklama...