24 Şubat gram altın 900 lirayı aştı! İslam Memiş daha yükselecek deyip yeni rakamı açıkladı 'sakın almayın'
RUSYA- Ukrayna krizi piyasaları da altüst etti. Ons altın son 1.5 yılın seviyesine yükselirken gram altın da 900 lirayı aştı. Altın ve Para Piyasaları İslam Memiş yeni bir açıklama yaptı altında daha yüksek rakamların görüleceğini açıkladı.
Altın fiyatları hızla yükselişini sürdürürken yatırımcının ise kafası karışık... Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü. Türk Lirası'ndaki değer kaybı döviz karşısında da devam ediyor. Dolar 14.50 seviyesinde seyrederken, euro ise 16 TL'yi geçti. Alım yapılır mı? Yükseliş devam edecek mi? İşte İslam Memiş'in yaptığı son açıklama...
-Beklenen gün geldi Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi savaş başladı mı gibi sorular kafalardan gitti. Rusya Ukrayna'ya saldırı işgal başlattı küresel piyasalarda bu savaş fiyatlaması başladı.
-Bu süreçte döviz kurlarında paritelerde, emtia fiyatlarında, kripto para fiyatlarında oldukça geniş bant aralıkları ve ters pozisyonlar olduğunu gözlemliyoruz.
-Peki savaş fiyatlamasında sepetimizde bulunan varlıkların yer değiştirme zamanı geldi mi? Sepetimde hangi varlıklarla takas yapabilirim? Bu savaş fiyatlanmasında kendimi nasıl koruyabilirim? Bu soruların cevaplarını vereceğim.