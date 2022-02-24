BIST 1.890
DOLAR 14,20
EURO 16,05
ALTIN 885,21
HABER /  SPOR
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Ronaldo sahada döküldü İspanyol basınında alay konusu oldu

Ronaldo sahada döküldü İspanyol basınında alay konusu oldu

Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Atletico Madrid maçında skora katkı sağlayamamasının ardından İspanyol basınında alay konusu oldu.

Abone ol

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Manchester United, deplasmanda Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

Atletico Madrid taraftarıyla yıldızı barışmayan Cristiano Ronaldo, mücadelenin bazı bölümlerinde ev sahibi takım tribünleri tarafından ıslıklanarak protesto edildi.

Hakem yönetiminden ve atmosferden rahatsız olan Portekizli futbolcunun agresifliği dikkatlerden kaçmadı. Deneyimli oyuncu, zaman zaman takım arkadaşlarına da kızdı.

OPTA verilerine göre Cristiano Ronaldo, Wanda Metropolitano'da Atletico Madrid'e karşı oynadığı tüm müsabakalarda son dört maçta gol atamadı, asist yapamadı veya galibiyet alamadı.

Bu süre zarfında 3 beraberlik yaşayan Portekizli futbolcu, 1 kez de mağlubiyet tattı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist üretemedi.

Kariyerinde en fazla gol attığı takım olan Atletico Madrid'e karşı 35 resmi müsabakada sahaya çıkan Portekizli futbolcu, bu mücadelelerde 25 gol atarken 9 da asist yapma başarısı göstermişti.

Mundo Deportivo: "Metropolitano'da görünmez bir kahraman: Cristiano Ronaldo. Sahada futbolla meşgul olmaktan ziyade daha çok endişeli bir görüntüsü vardı. Hakemle ve takım arkadaşlarıyla çok fazla diyaloğa girdi. Nadiren gol şansı yakaladı ama yine de sahanın en iyi isimlerinden biriydi."

AS: "Ronaldo; Rashford ve Sancho gibi batık, yönünü şaşırmış ve utanç sınırında bir performans sergiledi. Hakemle, kendisine pas atamayan arkadaşlarına tepkiliydi. Ayrıca maçın hakemine de hem maç içinde hem devre arasında büyük tepki gösterdi."

Marca: "Fark etmediyseniz hatırlatalım, Cristiano Ronaldo bu maçta oynadı. Metropolitano'da Atletico Madrid'i rahatsız bile edemedi. Eski formundan çok uzakta. Frikikte topun başına geçtiğinde Oblak endişelenmedi bile."

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın
Güler Işık kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı? Güler Işık ne kanseri?
Güler Işık kimdir kaç yaşında evli mi çocuğu var mı? Güler Işık ne kanseri?
Amasya'da tedavi için aylık 55 bin lira gerekiyor! Yatağa mahkum İrem'in hayali Güldür Güldür sahnede izlemek
Amasya'da tedavi için aylık 55 bin lira gerekiyor! Yatağa mahkum İrem'in hayali Güldür Güldür sahnede izlemek
Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor
Süper Lig'de 27. hafta heyecanı başlıyor
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu
Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı işlemler durduruldu
Borsa İstanbul güne sert düşüşle başladı işlemler durduruldu
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: 5 gözaltı
Güler Işık hastalığı nedir ne kanseri Güler Işık kaç yaşında?
Güler Işık hastalığı nedir ne kanseri Güler Işık kaç yaşında?
AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek! Hangi bakanlar değişiyor?
AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek! Hangi bakanlar değişiyor?
Adana'da baba kıza kanlı pusu! Görüntüler çıktı: Genç kadının feryadı yürek dağladı
Adana'da baba kıza kanlı pusu! Görüntüler çıktı: Genç kadının feryadı yürek dağladı