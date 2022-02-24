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DÜNYA

Ukrayna Türkiye'den Boğazları Rusya'ya kapatmasını talep etti! Ankara büyükelçisi açıkladı

UKRAYNA Rusya savaşında Türkiye'ye zor bir talep geldi. Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar bir son dakika toplantısıyla Türkiye'den boğazları kapatmasını istedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar kameraların karşısına sık sık geçerek gelişmelere ilişkin açıklamalarını yapıyor. Sabahki açıklamasında  "Hava sahası ve Boğaziçi ve Çanakkale'nin Rus tarafına kapatılması için Resmi talebimizi Türk tarafına ilettik." demişti.

Yeni bir basın toplantısı düzenleyen elçi, bir kez daha boğazlar için talepte bulundu. Nükleer tehdide dikkat çeken Bodnar sözlerini şöyle sürdürdü:

-"Bölgemizin tarihinde ilk defa nükleer silaha sahip bir devlet başka egemen bir devlete karşı açık bir savaş başlatıyor. Türkiye’nin, boğazları Rus gemilerine kapatmasını istiyoruz”

"Tüm maskeler indirildi şu an savaş halindeyiz" diyen Bodnar Türkiye'nin Rusların hisselerine el koyması gerektiğini de ekledi.

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