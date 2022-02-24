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Ayşe Yüksel kaç yaşında Survivor Ayşe kimdir, sevgilisi var mı?

Ayşe Yüksel kaç yaşında Survivor Ayşe kimdir, sevgilisi var mı?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Ayşe Yüksel kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Ayşe Yüksel sevgilisi var mı?

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Survivor gönüllüler takımı yarışmacısı Ayşe Yüksel kimdir? Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, kariyeri, mesleği ne? Hayatıyla ilgili neler biliniyor? Kendiyle ilgili neler anlatıyor? İşte tüm bunların yanıtı... 

Ayşe Yüksel, 23 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. Genç bir isim olarak dikkat çeken Ayşe Yüksel yaşı 20'dir. 20 yaşında olmasına rağmen, hayatına çok şey sığdırmayı başaran Ayşe Yüksel, yaşının genç olmasının hiçbir şeye engel olmayacağını söylüyor. 

Halen üniversite öğrencisi olduğunu dile getiren Survivor Ayşe Yüksel, 2. sınıfta öğrenim gördüğünü belirtmektedir. Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde okumaktadır. Spor ile çok içli dışlı olduğunu belirten Ayşe Yüksel, çocuk yaşlardan itibaren sporun pek çok farklı branşıyla ilgilendiğini de aktarıyor. 

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