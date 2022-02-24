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Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli? Ardahan Uzkanbaş evli mi?

Survivor Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında aslen nereli? Ardahan Uzkanbaş evli mi?

Survivor 2022 All Star heyecan dolu bölümleri ile devam ederken yarışmacıların hayatı da seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Survivor Sadık Ardahan Uzkanbaş evli mi, eşi ve çocuğu var mı?

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Survivor 2022 All Star yarışmacıları arasında yer alan Ardahan Uzkanbaş yarışmanın iddialı isimlerinden. Survivor All Star 2022 gönüllüler takımında yer alan Survivor Ardahan'ın özel hayatı, kariyeri ve kim olduğu merak ediliyor. Peki, Survivor Ardahan kimdir? Survivor 2022 All Star yarışmacısı Ardahan kaç yaşında ve nereli?

Ardahan Uzkanbaş kimdir: 

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş 2020 Survivor'ı öncesi kendisini şöyle tanımlamıştı;

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

Ardahan Uzkanbaş instagram hesabı: 

Survivor Ardahan Uzkanbaş'ın Instagram hesabı, sevenleri tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer alıyor. 'ardahan_ozkanbas' kullanıcı adıyla Instagram'da yer alan başarılı ismin 403 bin takipçisi bulunuyor.

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