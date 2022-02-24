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Rusya'dan sivil kargo gemilerine füzeli saldırı iddiası

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan sivil kargo gemilerine füzeli saldırı iddiası

Rusya'nın iki sivil kargo gemisinin, Azak Denizi'nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından füze saldırısına maruz kaldığı iddia edildi.

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin Krasnodar Bölgesi Sınır Kontrolü basın servisinden yapılan açıklamada, Azak Denizi'ndeki iki sivil yük gemisine Ukrayna'nın Mariupol kentinden füze saldırısının düzenlendiği ileri sürüldü.

Açıklamada, "24 Şubat 2022 saat 11.00'de Azak Denizi sularında 'SGV-Flot' ve 'Serafim Sarovsky' adlı Rus sivil kargo gemileri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından Mariupol kentinden füze saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda 'SGV-Flot' petrol kargo gemisi hasar gördü ve gemide yangın çıktı. Ekip üyelerinden biri ağır yaralandı." bilgisi verildi.

Gemide çıkan yangının söndürüldüğü, her iki kargo gemisinin de hareket etmeyi sürdürdüğü, mürettebattan yaralı bir kişinin tahliyesi için olay yerine devriye botlarının sevk edildiği belirtildi.

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