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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Ukrayna gerilimi için konuştu

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi) Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi vatandaşlarımız ile Tatar kardeşlerimiz başta olmak üzere Ukrayna'da yaşayan herkesin can güvenliğinin sağlanmasında üzerimize düşeni yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için verdiği mücadeleyi desteklediğini, biraz önce görüştüğüm Sayın Zelenskiy'e de ifade ettim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların Minsk Mutabakatları çerçevesinde diyalog yoluyla çözülmesi çağrımızı tekrarlıyoruz."

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