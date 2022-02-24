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Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'

Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'

VATAN Partisi lideri Doğu Perinçek, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline övgüler dizdi. " Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır" diyen Perinçek, "Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor. Doların saltanatı çöküyor" diye konuştu. Rusya'nın işgalini, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı Ermeni işgalinden kurtarmasına benzetti.

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Tüm dünya Putin'i eleştirirken Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rusya'nın TASS ve RIA Novosti Haber Ajanslarının sorularını yanıtlayıp Rus işgaline övgüler dizdi. Perinçek, "Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır" dedi. İşte Perinçek'in o açıklamalarından satır başları....

- Sayın Putin, ABD’nin tehdidinin beyanatlarla durdurulamayacağını bilmektedir. Rusya’nın askerî operasyonu, evet silahlıdır ama Rusya’nın kullandığı silah, şu anda barış ve huzur getiren silahtır. Tıpkı Azerbaycan’ın Karabağ’ı kurtarmasında kullandığı silah gibi. 

Rusya'nın kararlılığı Karadeniz'e barış Türkiye'ye refah getiriyor
- Rusya’nın kararlılığı, Karadeniz’e barış getirmenin ötesinde Doğu Akdeniz’de de ABD tehdidine darbe indirmekte ve Türkiye’yi ferahlatmaktadır. NATO’nun doğuya genişlemesi Türkiye için de tehdittir. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, İran, Suriye, Irak, Azerbaycan, Orta Asya ülkeleri, bütün Asya ve Çin için de tehdittir. NATO’nun doğuya doğru genişlemesi, Afrika ve Latin Amerika için de tehdittir.

Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor
- Doğuya ilerleme gayretindeki NATO, mezarına giden NATO’dur. Rusya’nın kararlılığı Karadeniz’e huzur getiriyor.  ABD’ye karşı Karabağ’ın kurtarılmasında, Kazakistan darbesinin bastırılmasında, Afganistan’ın kurtarılmasında, “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail Devletini kurma girişiminin bozguna uğratılmasında ve Libya’da kullanılan silah, bir model oluşturmuştur. Putin, barış ve huzur getiren modeli uygulamaya devam ediyor ve ABD’nin NATO’yu Doğu devletlerinin ve milletlerinin üzerine sürme girişimini bozguna uğratıyor.

 Yeni bir Dünya kuruluyor
- Yeni Dünya, insanlığın silahlı, siyasal ve ekonomik girişimleriyle kuruluyor. Ukrayna da bugün kendisini ateşlere süren ABD güdümlü hükümetten kurtulacak ve Karadeniz barışı içindeki yerini alacaktır. Yaşanan gelişme, Karadeniz’e barış getirmenin ötesindedir. Yeni bir Dünya kuruluyor. ABD’nin dünya efendiliği iddiası çökmektedir. Dolar saltanatının sonuna gelinmiştir.

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