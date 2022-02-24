BIST 1.846
DOLAR 14,21
EURO 16,02
ALTIN 890,34
HABER /  POLİTİKA
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Abdullah Gül'den Rusya çıkışı! Rusya Türkiye'yi tehdit ediyor

Abdullah Gül'den Rusya çıkışı! Rusya Türkiye'yi tehdit ediyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle ilgili çok dikkat çeken bir açıklama yaptı. Gül, Rusya'nın üstü örtülü olarak Türkiye'yi tehdit ettiğini söyledi...

Abone ol

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin, ''Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir.'' dedi. Gül sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

- Rusya’nın diplomatik yolları terk ederek Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırısı, uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır. Bu davranış biz dahil, tüm komşular ve bölge için örtülü tehdittir.

- Göç, hastalık ve büyük ekonomik sorunların üstüne savaşın getireceği yıkım, insanlık dramı ve düşmanlıkların körükleneceği yeni bir dönemi önlemek, Rusya’nın diploması kulvarına dönmesiyle mümkündür.

İlgili Haberler
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! İkinci dalga füze saldırısı sonrası Rus askeri Kiev'e girdi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Rusya vuruyor Ukrayna cehennemi yaşıyor! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi
Foto Galeri Rusya vuruyor Ukrayna cehennemi yaşıyor! Savaştan yürek sızlatan görüntüler geldi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Rusya'dan sivil kargo gemilerine füzeli saldırı iddiası
Rusya'dan sivil kargo gemilerine füzeli saldırı iddiası
Ayşe Yüksel kaç yaşında Survivor Ayşe kimdir, sevgilisi var mı?
Ayşe Yüksel kaç yaşında Survivor Ayşe kimdir, sevgilisi var mı?
Ahmet Davutoğlu'ndan Ukrayna Rusya krizi için 12 maddelik öneri
Ahmet Davutoğlu'ndan Ukrayna Rusya krizi için 12 maddelik öneri
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı
Ukrayna'dan Türkiye için zor talep! Savaştayız boğazları ve havayı Rusya'ya kapatın 9'uncu maddeyi hatırlattı
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın temelleri sarsılacak
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya yeni yaptırım açıklaması: Rusya'nın temelleri sarsılacak
Survivor Anıl Berl Baki kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?
Survivor Anıl Berl Baki kaç yaşında aslen nereli? Survivor Anıl sevgilisi var mı?
Pervin Ersoy korumasına çantasını taşıttı! Mehmet Nuri Ersoy'un eşine tepki yağdı
Pervin Ersoy korumasına çantasını taşıttı! Mehmet Nuri Ersoy'un eşine tepki yağdı
Türkiye'yi terk edip Ukrayna'ya giden diş hekimi yardım istedi! 'İnsanlık dışı' deyip isyan etti
Türkiye'yi terk edip Ukrayna'ya giden diş hekimi yardım istedi! 'İnsanlık dışı' deyip isyan etti
Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi
Diyarbakır'da el yazması İbranice deri kitap ve ferman ele geçirildi