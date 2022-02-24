Diyarbakır'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde akraba olan aileler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

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Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Aşağıkonak Mahallesi'nde akraba olan Aktağ aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle silahlı kavga çıktı.

Olayda yaralanan 10 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.A. ve F.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.