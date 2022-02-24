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Mevlüt Çavuşoğlu 5 gün aradan sonra tekrar koronavirüse yakalandı!

Mevlüt Çavuşoğlu 5 gün aradan sonra tekrar koronavirüse yakalandı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan ziyareti sırasında yeniden Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Koronavirüse yakalanan ancak 5 gün önce negatife döndüğünü duyuran Çavuşoğlu tekrar koronavirüse yakalandı.

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Bakan Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.Çavuşoğlu, ziyareti sırasında yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çavuşoğlu'nun testi 8 gün önce pozitif çıkmış, 5 gün önce ise negatife dönmüştü.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Dışişleri Bakanı, "Kazakistan’da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi’yle Stratejik Planlama Grubu Toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı’nın Kazakistan’a destek ve dayanışmasını teyit ettik" ifadelerini kullandı.

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