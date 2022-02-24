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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Ukrayna açıklaması: Diyalog kurmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan flaş Ukrayna açıklaması: Diyalog kurmaya hazırız

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaleye ilişkin "Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. Hala uluslararası hukuka ve sorumluluğa geri dönme şansı olduğuna inanıyoruz" dedi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Ukrayna konusunda aldığı tedbir ve kararların, Rusya halkının güvenliğini sağlamak amaçlı olduğunu belirtti.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a başlatılan operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rus NTV televizyonuna demecinde, bir soru üstüne şunları söyledi: “Birincisi, bu bir savaşın başlangıcı değil, bu çok önemli. Bizim istediğimiz, büyüyüp küresel bir savaşa dönüşebilecek olayların gelişmesini engellemek. İkincisi, bu, aslında savaşın bitişi. Bilmeyenler için söylemek isterim ki bu savaş sekiz senedir sürüyordu. Kan dökülmesine sebep olan ve sivillerin ölümüne yol açan bir savaştan söz ediyorum.”

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