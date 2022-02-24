BIST 1.847
DOLAR 14,21
EURO 16,00
ALTIN 886,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

İstanbul'da tramvay yoluna giren çekici teli kopardı! Seferler durdu vatandaş mağdur oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da tramvay yoluna giren çekici teli kopardı! Seferler durdu vatandaş mağdur oldu

Kabataş-Bağcılar tramvay hattının Topkapı durağında, bir trafik çekicisinin seyir telini koparması sonucu seferler Çapa ve Merkezefendi durakları arasında durdu. Yolcular, tramvay yolundan yürüyerek devam etti.

Abone ol

Olay, Topkapı Tramvay yolunda saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, bir trafik çekicisi tramvay yolunda ilerlerken üzerinde bulunan araç tellere takıldı. Tellerin kopması sonucu seferlerde aksama yaşandı. Ekipler tramvay yolunda çalışmalarını gerçekleştirirken seferler Kabataş-Çapa ve Cevizlibağ- Bağcılar istasyonları arasında yapıldı. Çapa ve Merkezefendi durakları arasındaki yolu yaya olarak devam eden yolcular duruma tepki gösterdi.

Konuyla ilgi İBB Metro İstanbul sosyal medyadan açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda karayolu aracının hattımızın enerji sistemine zarar vermesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Çapa ve Bağcılar-Merkezefendi istasyonları arasında yapılmaktadır” ifadeleri yer aldı.



“Yağmurun altında mağdur oldum”
Yoluna yürüyerek devam etmek zorunda kalan Saliha İbad, “Çapa’dan beri yürüyorum. Orada sabahtan beri hastanedeydim. Geldim durağa kartı da bastım. Kimse de bir şey demedi. Kartı bastım bindim tramvaya. Beni indirmek zorunda kaldı. İndim, oradan bu yağmurun altında baya mağdur kaldım. Bari biletlerimizi geri verin diye söyledim. ‘Kartlarımıza iade edin’ dedim. ‘Hayır öyle bir şey olamaz, bütün yolculara nasıl geri vereceğiz’ dediler, vermediler. Biz de bu yağmurun altında mecburen yaya olarak yürüyerek geldik kendi imkanlarımızla. Bütün yolcular orada mahvoldu. Bilmiyorum. Bir kaza oldu dediler ama anlamadım. Anons yapıyorlardı ama yolcular sesinden kimse anlamıyordu” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi
Foto Galeri Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını patlattı! Bu savaş herkesi yakacak
Rusya Ukrayna savaşı doğal gaz fiyatlarını patlattı! Bu savaş herkesi yakacak
Eski Alman Bakan Karrenbauer: Putin'i caydıracak hiçbir şey hazırlamadık
Eski Alman Bakan Karrenbauer: Putin'i caydıracak hiçbir şey hazırlamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MKYK başladı
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! İkinci dalga füze saldırısı sonrası Rus askeri Kiev'e girdi
Putin emri verdi Rus ordusu Ukrayna'yı işgale başladı! İkinci dalga füze saldırısı sonrası Rus askeri Kiev'e girdi
Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi Tortum eski günlerine geri döndü
Asya ve Avrupa’nın en yüksek şelalesi Tortum eski günlerine geri döndü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme!
Türkiye ekonomisinde savaş kaygısı! Hazine Maliye Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması
Türkiye ekonomisinde savaş kaygısı! Hazine Maliye Bakanlığı'ndan Rusya açıklaması
Abdullah Gül'den Rusya çıkışı! Rusya Türkiye'yi tehdit ediyor
Abdullah Gül'den Rusya çıkışı! Rusya Türkiye'yi tehdit ediyor
Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Doğu Perinçek'ten Rusya işgaline övgüler! 'Putin, barış ve huzur getiren modeli uyguluyor'
Rusya'dan sivil kargo gemilerine füzeli saldırı iddiası
Rusya'dan sivil kargo gemilerine füzeli saldırı iddiası