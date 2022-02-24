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Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi

İhlas Haber Ajansı
Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi

HATAY'da fırtına nedeniyle binaların çatılarını uçurdu, ağaçları devirdi.

Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi

Hatay'ın Dörtyol, İskenderun, Payas ve Erzin ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

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Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi

Dörtyol ilçesinde fırtına nedeniyle adliye binası ile bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi.

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Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi

İskenderun ilçesinde de binalardan kopan beton parçaları otomobillerin üzerine düştü, araçlarda hasar oluşturdu.

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Hatay'da fırtına kabusu! Çatılar uçtu ağaçlar devrildi: Okullar tatil edildi

Dörtyol Kaymakamlığı şiddetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verildiği duyurdu.

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