İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin Avrupa kıtamıza savaş başlattı!

Ukrayna'ya yapılan askeri operasyon için konuşan İngiltere Başbakanı Johnson, Putin'in Avrupa'ya savaş açtığını söyledi.

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa kıtamıza savaş başlattı.” dedi. Ukrayna işgali ile ilgili bir mesaj yayınlayan Johnson şunları söyledi:

“Dost bir ülkeye hiçbir kışkırtma olmadan saldırdı. Sayısız füze ve bomba, tamamıyla masum bir ulusun üzerine yağıyor. Denizden, havadan ve karadan geniş çaplı bir işgal planı uygulamaya konulmuş durumda. Ukrayna demokratik bir ülke ve biz bu demokrasinin ellerinden alınmasına izin veremeyiz. Başka yöne bakamayız, bakmayacağız."

“İngiltere, Avrupa’da Ukrayna’ya savunma amaçlı silah yardımı yapan ilk ülkeler arasındaydı. Önümüzdeki günlerde daha fazla ne yapabileceğimize bakacağız.”

Rusya halkına da seslendi

Johnson, Rusya halkına da seslendi ve “Bunun sizin adınıza yapıldığına inanamıyorum” dedi.

Başbakan, “Ukrayna halkının yanındayız, sizinleyiz” dedi. Johnson, bir sonraki destek adımına ilişkin ayrıntı vermedi. İngiltere’de Muhafazakar Parti içinden bazı önemli vekiller, Ukrayna’ya hava desteği verilmesini istedi.