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Gören telefona sarıldı! Korkunç olay kanlar içinde kaldı

Gören telefona sarıldı! Korkunç olay kanlar içinde kaldı

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde binanın 6. katından düşerek ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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Osmaniye Mahallesi Haliloğlu Sokak'taki binanın 6. katındaki evinin balkonunda bulunan Tuğba Sena Ş. (46), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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