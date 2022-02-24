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Piyasalara Rusya şoku! Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor piyasalarda son durum

Piyasalara Rusya şoku! Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor piyasalarda son durum

Dünya güne Rusya'nın Donbas'a askeri harekat haberi ile başladı. Bölgede yaşanan çatışmaların ardından ons altın ve petrolde sert yükseliş görüldü. Rus rublesi de tarihin en düşük seviyesini gördü. Öte yandan Dolar 14 TL'yi, Euro 16 TL'yi aştı.

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Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta korkulan oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Dünyanın izlediği harekat sonrası piyasalarda da sert hareketler görülüyor. Altın hızla yükselişini sürdürürken dolar ve Euro da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 

Altında 1.5 yıl sonra ilk

Ons altın 2020'nin Eylül ayının ardından ilk kez bin 940 seviyesini aştı.  Bugün açılışı 870 liradan yapan gram altın, saat 15.00 itibariyle 910 TL'yi geçti, çeyrek altın ise 1500 lira sınırını gördü.

Petrol 100 doları aştı
Brent petrolde de yukarı yönlü sert hareket yaşandı. ICE'de brent petrolün varil fiyatı 101 dolar seviyesine yükseldi.

Dolarda son durum
Dolar/TL ise güne 13.80 seviyesinde başladı. Euro/TL de 15.50'nin üzerinde güne merhaba dedi. Saat 17.30 itibari ile Dolar 14.20 TL, Euro da 15.96 TL'den işlem görüyor.

Rus rublesi tarihin en düşük seviyesinde
Rus Rublesi, ABD doları karşısında yüzde 5,77 değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 86,1198'e geriledi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminden kıdemli bir yetkilinin Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamaya göre ABD ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar açıklayacaklar. WSJ'ye konuşan yetkili, Rusya'ya karşı alınması planlanan yeni yaptırım kararlarının Rusya'nın en önemli bankalarının içereceğini belirtti ve "Eğer bu işgal ilerler ise Rusya'nın hiçbir finansal kuruluşu güvende olmayacak" dedi. Yetkili, "Yaptırımlar Rusya'nın finansal sistemini şok edecek, piyasalarını vuracak, sanayisini durduracak ve büyümesini frenleyecek" diye konuştu.

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