BIST 1.846
DOLAR 14,21
EURO 16,02
ALTIN 890,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

İstanbul'da evindeki dumanları görünce gözyaşlarına boğuldu! Sinir krizi geçirdi

İstanbul'da evindeki dumanları görünce gözyaşlarına boğuldu! Sinir krizi geçirdi

İSTANBUL Sultangazi’de evi yanan yabancı uyruklu kadın sinir krizi geçirdi. Evinden dumanlar yükseldiğini gören kadın kendini yerlere attı.

Abone ol

Olay saat 10.30 sıralarında Sultangazi Esentepe Mahallesi 2400 Sokak’ta 5 katlı binanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte aynı dairede yaşayan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi evde yalnızken uyuduğu esnada mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları fark eden vatandaşların bilgi vermesi ile uyanan kadın hemen evi terk ederek dışarıya kaçtı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaşadığı daireden çıkan ve dumanları gören yabancı uyruklu kadın gözyaşlarını tutamadı. Diğer arkadaşı ise daireden çıkan dumanları görünce sinir krizi geçirdi. Çıkan yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürülürken, dairede duman tahliyesi yapan itfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz
Foto Galeri Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu Ukrayna'da 4 Bayraktar SİHA düşürüldü
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu Ukrayna'da 4 Bayraktar SİHA düşürüldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu
AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek!
AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek!
Diyarbakır'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Diyarbakır'da akraba aileler arasındaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
Gören telefona sarıldı! Korkunç olay kanlar içinde kaldı
Gören telefona sarıldı! Korkunç olay kanlar içinde kaldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin Avrupa kıtamıza savaş başlattı!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Putin Avrupa kıtamıza savaş başlattı!