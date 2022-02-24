Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu Ukrayna'da 4 Bayraktar SİHA düşürüldü

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgali Türkiye'yi de vurmaya başladı. Ukrayna'daki Albayrak'ın SİHA Üssü'nün Rus savaş uçaklarınca vurulmasının ardından yeni haberler geldi. Rusya, bir Albayrak SİHA'yı düşürdüğünü açıkladı. Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine füze isabet etti.

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Karadeniz'de Odessa'dan kalkarak Romanya'ya giden bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Rusya, bir Albayrak SİHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Sabah saatlerinde de Albayrak'ın SİHA tesisleri Rus savaş uçaklarınca vurulmuştu.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim sürüyor. Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi. Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir." denildi.

Rus medyası: Bayraktar TB2 tipi bir SİHA düşürüldü

Rus medyasına konuşan ayrılıkçı Luhanks yönetimi lideri Eduard Basurin, bölgede Bayraktar TB2 tipi bir SİHA düşürdükleri açıkladı. Basurin, "Bizim faaliyet bölgemizde Bayraktar SİHA'nın düşürüldüğünü doğruluyorum." dedi.

Rus medyası: 4 Albayrak SİHA düşürüldü

Rus medyasında yer alan haberlere göre işgalin başlamasından bu yana 4 SİHA vurularak düşürüldüğü iddia edildi. Sabah saatlerinde de Donbas'taki Bayraktar SİHA'larının bulunduğu üs Rus savaş uçaklarınca vurulmuştu.

Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı TB2 tipi SİHA'lar Moskova'nın tepkisini çekmişti. Ayrıca Türkiye ile Ukrayna arasında TB2'lerin Ukrayna'da üretilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.