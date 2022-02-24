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Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz

Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz

Antalya ve Konya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, AA muhabirine her zaman barıştan yana olduklarını söyledi. Çatışmaların, güzel hiçbir şey getirmediğini anlatan Gündüz, "Askerler birinin kocası birinin oğlu kiminin de babası. Ukraynalılar bizim kardeşimiz." dedi.  

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Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz

Gündüz "Alanya'daki derneğimizde çok Ukraynalı da var. Birlikte dua ediyoruz. Olay çabuk bitsin. İnsanlar ölmesin. Biz barış istiyoruz." diye konuştu.

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Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz

Alanya'da 10 yıldır yaşayan Ukraynalı Natalia İletmiş ise sabah olayları büyük üzüntüyle öğrendiğini aktardı. 

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Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz

Ailesinin Ukrayna'da olduğunu belirten İletmiş, "İstiyoruz ki toprağımızı bıraksınlar, bize ellemesinler. Toprağımızı terk etsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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