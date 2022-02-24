Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, AA muhabirine her zaman barıştan yana olduklarını söyledi. Çatışmaların, güzel hiçbir şey getirmediğini anlatan Gündüz, "Askerler birinin kocası birinin oğlu kiminin de babası. Ukraynalılar bizim kardeşimiz." dedi.