Konya ve Antalya'da gözyaşları sel oldu! Rusya'nın Ukrayna işgaline tepki: İnsanlar susuz, elektriksiz
Antalya ve Konya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine tepki gösterdi.
Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, AA muhabirine her zaman barıştan yana olduklarını söyledi. Çatışmaların, güzel hiçbir şey getirmediğini anlatan Gündüz, "Askerler birinin kocası birinin oğlu kiminin de babası. Ukraynalılar bizim kardeşimiz." dedi.
Gündüz "Alanya'daki derneğimizde çok Ukraynalı da var. Birlikte dua ediyoruz. Olay çabuk bitsin. İnsanlar ölmesin. Biz barış istiyoruz." diye konuştu.
Alanya'da 10 yıldır yaşayan Ukraynalı Natalia İletmiş ise sabah olayları büyük üzüntüyle öğrendiğini aktardı.
Ailesinin Ukrayna'da olduğunu belirten İletmiş, "İstiyoruz ki toprağımızı bıraksınlar, bize ellemesinler. Toprağımızı terk etsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.