Skandal Türkiye benzetmesi! Yunan medyası Rusya Ukrayna savaşını böyle gördü

YUNAN medyası Doğu Avrupa'da ABD'nin gücünü kaybetmesiyle bu boşluğu Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayarak değerlendirdiğini, aynı tehlikenin 'Osmanlı' hayalindeki Türkiye için de geçerli olduğunu belirtti.

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YUNANİSTAN'ın Topontiki gazetesi manşetine NATO ve Rusya'nın güç gösterisinde Ukrayna'nın kurban edilişini taşıdı.

Nasıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güç boşluğundan hırsla komşularını 'işgale' teşebbüs ediyorsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aynı şekilde 'Batı'nın zayıflığı ve ABD'nin yokluğunda' Ukrayna'yı işgale giriştiği haberde ifade edildi.

"Güvenliğimiz tehlikede"

ABD, Yunanistan'a destek olduğunu ifade etse de ülkenin güç dengesinde yalnız kalabileceği ve güvenliğini korumada garanti verilmiş bir durum söz konusu olmadığı ifadeleri yer aldı.

(HABER 7)