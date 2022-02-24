BIST 1.847
DOLAR 14,21
EURO 16,00
ALTIN 886,34
HABER /  GÜNCEL
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Skandal Türkiye benzetmesi! Yunan medyası Rusya Ukrayna savaşını böyle gördü

Skandal Türkiye benzetmesi! Yunan medyası Rusya Ukrayna savaşını böyle gördü

YUNAN medyası Doğu Avrupa'da ABD'nin gücünü kaybetmesiyle bu boşluğu Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayarak değerlendirdiğini, aynı tehlikenin 'Osmanlı' hayalindeki Türkiye için de geçerli olduğunu belirtti.

Abone ol

YUNANİSTAN'ın Topontiki gazetesi manşetine NATO ve Rusya'nın güç gösterisinde Ukrayna'nın kurban edilişini taşıdı.

Nasıl Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güç boşluğundan hırsla komşularını 'işgale' teşebbüs ediyorsa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aynı şekilde 'Batı'nın zayıflığı ve ABD'nin yokluğunda' Ukrayna'yı işgale giriştiği haberde ifade edildi.

"Güvenliğimiz tehlikede"
ABD, Yunanistan'a destek olduğunu ifade etse de ülkenin güç dengesinde yalnız kalabileceği ve güvenliğini korumada garanti verilmiş bir durum söz konusu olmadığı ifadeleri yer aldı.

(HABER 7)

ÖNCEKİ HABERLER
BM Genel Sekreteri Guterres canlı yayında Putin'e yalvardı: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
BM Genel Sekreteri Guterres canlı yayında Putin'e yalvardı: Yüzyılın en büyük savaşını başlatmayın
Piyasalara Rusya şoku! Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor piyasalarda son durum
Piyasalara Rusya şoku! Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor piyasalarda son durum
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu Ukrayna'da 4 Bayraktar SİHA düşürüldü
Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu Ukrayna'da 4 Bayraktar SİHA düşürüldü
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı açıkladı! 3 PKK'lı terörist teslim oldu
AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek!
AK Parti kulisleri! 28 Şubat'ta Kabine'de bazı bakanlar değişecek!