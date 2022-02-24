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Gerçek ortaya çıktı! Putin harekat emrini günler önce vermiş

Gerçek ortaya çıktı! Putin harekat emrini günler önce vermiş

RUSYA, Ukrayna'ya askeri operasyon başlatırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emrini 21 Şubat'ta verdiği ortaya çıktı. Putin'in önceki gece saldırıyı duyurduğu ve üç gün önce yaptığı konuşmasındaki mekanın, kıyafetlerin aynı olduğu görüldü.

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RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, gece yaptığı bir açıklamayla Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Ukrayna İçişleri Bakanlığı, "Rus işgali başladı" açıklaması yaparken Putin'in açıklamalarından hemen sonra Ukrayna'nın başkenti Kiev ve farklı noktalarda patlamalar meydana geldi.

21 Şubat tarihinde kaydedildi
Putin'in saldırı emrini verdiği görüntülerle ilgili dikkat çeken bir iddia söz konusu. Novaya Gazeta'ya göre; Putin'in askeri operasyonu başlattığını duyurduğu konuşması 21 Şubat akşamı kaydedildi. Putin, üç gün önce bir konuşma gerçekleştirmişti. Kremlin'in internet sitesinde yer alan ilgili videoların metaverileri de bu iddiayı doğruluyor.

Aynı mekanda aynı kıyafet
Putin'in saldırı emrini verdiği anların görüntüsü ve üç gün önce yaptığı konuşmanın görüntülerinde benzerlikler bulunuyor. Putin, iki kayıtta da aynı mekanda. Giydiği kıyafet ve taktığı kravat da birbirinin aynısı.

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