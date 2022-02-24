Cepheye giden baba kızına ağlayarak veda etti! Savaşın acı yüzü

Ukrayna - Rusya savaşında yürek burkan anlardan biri milyonları ağlattı. Odessa bölgesinde yaşayan bir baba, Rus işgali nedeniyle gönüllü olarak orduya katıldı. Babası cepheye giden minik kızın babasına verdiği mektup ve gözyaşları ise herkesi hüzne boğdu.

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Bu sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan etti. Hem havadan hem de Belarus sınırından askeri birlikler operasyon başlattı. Başkent Kiev'e de giren Rus askerlerinden bazıları esir düştü. Ukrayna'da ailesine veda eden bir babanın kızıyla vedalaşması izleyenleri ağlattı.

Cepheye giden baba kızıyla böyle vedalaştı

Rus lider Vladimir Putin'e dünyadan tepki yağarken savaşın çaresizliği bir kez daha gözler önüne serildi. NATO, ABD, AB karşıyken Ukrayna'ya saldıran Putin, masum sivillerin ve çocukların ölümüne neden oldu.

Ailesiyle vedalaşırken gözyaşlarına boğulan, kızına sarılarak otobüse bindiren babanın o anları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yaşananların ardından 'Binlerce insanın kanı Putin'in üzerindedir.' demişti.