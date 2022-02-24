BIST 1.851
DOLAR 14,06
EURO 15,86
ALTIN 867,45
HABER /  DÜNYA
ADV 10 Bin TL'lik Tatili 5 Bin TL'ye Alma Fırsatı!

Cepheye giden baba kızına ağlayarak veda etti! Savaşın acı yüzü

Ukrayna - Rusya savaşında yürek burkan anlardan biri milyonları ağlattı. Odessa bölgesinde yaşayan bir baba, Rus işgali nedeniyle gönüllü olarak orduya katıldı. Babası cepheye giden minik kızın babasına verdiği mektup ve gözyaşları ise herkesi hüzne boğdu.

Abone ol

Bu sabah saatlerinde Rusya, Ukrayna'ya savaş ilan etti. Hem havadan hem de Belarus sınırından askeri birlikler operasyon başlattı. Başkent Kiev'e de giren Rus askerlerinden bazıları esir düştü. Ukrayna'da ailesine veda eden bir babanın kızıyla vedalaşması izleyenleri ağlattı.

Cepheye giden baba kızıyla böyle vedalaştı
Rus lider Vladimir Putin'e dünyadan tepki yağarken savaşın çaresizliği bir kez daha gözler önüne serildi. NATO, ABD, AB karşıyken Ukrayna'ya saldıran Putin, masum sivillerin ve çocukların ölümüne neden oldu.

Ailesiyle vedalaşırken gözyaşlarına boğulan, kızına sarılarak otobüse bindiren babanın o anları kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, yaşananların ardından 'Binlerce insanın kanı Putin'in üzerindedir.' demişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Gerçek ortaya çıktı! Putin harekat emrini günler önce vermiş
Gerçek ortaya çıktı! Putin harekat emrini günler önce vermiş
Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı Türk markalarını da etkiledi! Yüzlerce mağaza kapatıldı
Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı Türk markalarını da etkiledi! Yüzlerce mağaza kapatıldı
Skandal Türkiye benzetmesi! Yunan medyası Rusya Ukrayna savaşını böyle gördü
Skandal Türkiye benzetmesi! Yunan medyası Rusya Ukrayna savaşını böyle gördü
Piyasalara Rusya şoku! Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor piyasalarda son durum
Piyasalara Rusya şoku! Dolar ve Euro'da yükseliş sürüyor piyasalarda son durum
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Chelsea kulübünün sahibi Rus milyarder Abramovich'e büyük şok!
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Burak Elmas'tan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ziyaret
Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı
Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Rusya- Ukrayna krizi! UEFA olağanüstü toplanacak
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek
Macron'dan bayraklı mesaj: Rusya BMGK'ye hesap verecek
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’da 74 askeri tesisin imha edildiğini duyurdu