Halk TV'den Türk konsolosluğu yalanı! Savaşta bile algı operasyonu yaptılar

Rusya'nın harekat başlatmasının ardından Ukrayna'daki Türk yetkililer görevlerini eksiksiz devam ettirirken Halk TV'de, "Türk konsolosluğu ülkeyi terk etti" haberi servis edildi.

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UKRAYNA'da bulunan Türkiyeli bir öğrenci Halk TV'ye bağlanarak Türk konsolosluğunun ülkeyi terk ettiğini söyledi. Açık manipülasyona ilk tepki Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'dan geldi.

"Arkadaşlarımız görev yerlerinde özveriyle çalışıyorlar"

Yavuz Selim Kıran, "Haberin içeriği de böylesine mesnetsiz iddialarla kamuoyunu manipüle etmek de çok yanlış. Ukrayna'da Kiev Büyükelçiliğimiz ve Odessa Başkonsolosluğumuzda mesai arkadaşlarımız görevlerinin başında fedakarlık ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyorlar" ifadelerini kullandı.