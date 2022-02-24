Putin'den saldırı sonrası ilk açıklama: Dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz

Putin, Rus silahlı kuvvetlerinin sabah saatlerinde Ukrayna'ya girmesinden sonra ilk defa konuştu. Ekonomiyle ilgili kritik ifadeler kullanan Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası deniliyor. Evet doğru ve dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz.'' dedi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, bu sabah saatlerinden itibaren tarihe adını yazdıracak bir savaşa dönüştü. Rusya'ya ait birlikler, Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş çağrısının ardından Ukrayna'ya girdi. Askeri harekatın başlamasının ardından Ukrayna tarafından da çok sayıda kayıp haberi geldi. Gün boyu suskunluğunu koruyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, akşam saatlerinde kamera karşısına geçti.

"Parçası olduğumuz ekonomik sisteme zarar vermeyeceğiz"

Ekonomiyle ilgili önemli mesajlar veren Putin, "Rusya dünya ekonomisinin bir parçası deniliyor. Evet doğru ve dünya ekonomisine zarar vermeyeceğiz. Bizi lütfen bu sistemin dışarısına itmeyin. Lütfen nere olduğunu anlayın ve birlik içinde hareket edin. Biz de ekonomimize sahip çıkacağız, sanayimize sahip çıkarız. Tabii ki buradaki görevin zor olduğunu da biliyorum. Size daha fazla özgürlük tanıyacağız. Ancak bir takım kısıtlamalar olacaktır" diye konuştu.

"İrtibat halinde kalmalıyız"

Putin, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bizim de kontrolümüz olacaktır. Net bir şekilde buradaki jeopolitik riskleri ön görmemiz mümkün değil şimdiden. İstikrar talep ediyorsunuz, irtibat halinde kalmalıyız. Çabalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyoruz. Her şekilde iş birliği içerisinde olacağımızı düşünüyorum. Başka çaremiz yoktu, bunu yapmamız gerekiyordu."