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Rus askerleri Çernobil'e girdi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den korkutan uyarı

Rus askerleri Çernobil'e girdi! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den korkutan uyarı

Ukrayna-Rusya savaşında her geçen dakika birbirinden önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rus askerlerinin Çernobil'e girdiğini öğrenildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtti.

"Rus işgal güçleri"nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etti.

"Çok fazla kaybımız var"
Öte yandan Zelenskiy yaptığı açıklamada "Çok fazla kaybımız var. Çok sayıda Rus uçağı ve zırhlı aracını da imha ettik." şeklinde konuştu.

Ayrıca Zelenskiy açıklamasında "Ukrayna savaş yolunu seçmedi fakat Ukrayna barış yoluna dönmeyi öneriyor" ifadelerini de kullandı.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna’da 2014’teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım’ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna’da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015’te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

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