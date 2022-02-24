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Ukraynalı kadından Rus askerlere tepki

Ukraynalı kadından Rus askerlere tepki

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Kherson kentinde bir kadın, elinde silah tutan askerlere tepki göstererek "Silahları bombaları bırakın" dedi.

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Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırmasıyla bölgede sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ukrayna’nın güneyinde bulunan ve bir kısmı Rus kontrolüne geçtiği ifade edilen Kherson kentinde bir kadın, yolda gördüğü Rus askerlerine gösterdiği tepki kameralara yansıdı.

"SİLAHLARI BIRAKIN"
Ukraynalı kadın Rus askere, "Silahları bombaları bırakın" diyerek isyan etti.

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